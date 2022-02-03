За прошедшие сутки в Амурской области выявили 200 новых случаев COVID-19

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Не привиты против COVID-2019 был 151 человек из общего числа заражённых. У 186 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (93%), у 13 – в виде пневмонии (6%), у одного – в бессимптомной форме (1%).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости – 7 660,33 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 59 892 заражения. 58 277 человек выздоровели, 679 скончались.