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3февраля
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сегодня, 18:03 0

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 200 новых случаев COVID-19

Один человек скончался

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 200 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области за прошедшие сутки госпитализировали 68 человек с заражением коронавирусом. Всего медики выявили 200 случаев заражения, 135 человек выздоровели, один скончался, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Не привиты против COVID-2019 был 151 человек из общего числа заражённых. У 186 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (93%), у 13 – в виде пневмонии (6%), у одного – в бессимптомной форме (1%).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости – 7 660,33 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 59 892 заражения. 58 277 человек выздоровели, 679 скончались.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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