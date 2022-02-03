Амурская шестиклассница выполнила на областной олимпиаде по экологии задания наравне с девятиклассниками

Последние два дня участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников боролись за звание лучшего в знаниях по экологии. В числе участников олимпиады, рассчитанной на учеников 9-11 классов, оказалась шестиклассница из Сковородина.

Уровень региональной олимпиады рассчитан на старшеклассников, однако принимать участие в интеллектуальном соревновании могут ребята помладше. Таким примером стала шестиклассница Алиса Артышко из города Сковородино, выполнявшая задания за 9 класс. По словам Алисы к испытаниям областного масштаба она долго готовилась: читала энциклопедии, дополнительно занималась со школьным учителем.

— Активно в областной олимпиаде по экологии (а также биологии и химии) школьники из города Сковородино участвуют ежегодно. Причем, зачастую это не старшеклассники, а ребята более младших классов. В этом году из указанной территории на испытание по экологии прибыли четверо детей, – прокомментировала заведующий отделом сопровождения инновационной деятельности и олимпиадного движения Амурского областного института развития образования Виктория Шолохова.

Как отметили в правительстве региона, в этом году впервые площадку для проведения областной школьной олимпиады по экологии предоставил центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Перед испытаниями для учащихся открыли профильную смену, в рамках которой с детьми занимаются ведущие эксперты Приамурья, в их числе – специалисты амурского Ботанического сада-института.

На сегодняшний день испытания прошли по 13 предметам, а по десяти из них уже определены победители и призеры.