Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
3 февраля 2022, 20:15 0

За убийство с особой жестокостью двоих амурчан приговорили к 22 и 18 годам тюрьмы

Ранее мужчин уже судили за убийство

За убийство с особой жестокостью двоих амурчан приговорили к 22 и 18 годам тюрьмы
Фото: pixabay.com

Ранее судимых 33-летнего и 28-летнего жителей Приамурья признали виновными в убийстве, совершённым с особой жестокостью. Суд проходил с участием присяжных заседателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В октябре 2020 года преступники работали в одной из гостиниц Благовещенска, делали там ремонт. К ним пришёл их знакомый, втроём они начали пить алкоголь. Во время застолья назрел конфликт из-за того, что ранее пострадавший набросился с ножом на одного из осуждённых. Злоумышленники начали избивать мужчину руками и ногами, а после всем, что попадалось под руку – табуретом, совком, ручкой от совка и тазиком.

Эксперты установили, что пострадавшему нанесли не менее 135 ударов, из которых более 30 пришлись на голову, 40 – в область туловища, более 50 – в область конечностей и пять – в область шеи. От полученных травм мужчина умер на месте преступления.

В сообщении отмечается, что ранее виновники уже были судимы за убийство. Один из них свою вину так и не признал. Первому виновнику суд назначил 22 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два году, второму – 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Просмотров всего: 341

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Тындинском районе прокуратура проверила температурный режим в школе
Происшествия

Троих амурчан осудили за незаконную рубку сосен
Происшествия

Дело о смерти воспитанника амурского интерната передано в суд
Общество 6

Возбудили уголовное дело в отношении амурского медика из-за смерти пожилой пациентки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь