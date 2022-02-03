За убийство с особой жестокостью двоих амурчан приговорили к 22 и 18 годам тюрьмы

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Ранее судимых 33-летнего и 28-летнего жителей Приамурья признали виновными в убийстве, совершённым с особой жестокостью. Суд проходил с участием присяжных заседателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В октябре 2020 года преступники работали в одной из гостиниц Благовещенска, делали там ремонт. К ним пришёл их знакомый, втроём они начали пить алкоголь. Во время застолья назрел конфликт из-за того, что ранее пострадавший набросился с ножом на одного из осуждённых. Злоумышленники начали избивать мужчину руками и ногами, а после всем, что попадалось под руку – табуретом, совком, ручкой от совка и тазиком.

Эксперты установили, что пострадавшему нанесли не менее 135 ударов, из которых более 30 пришлись на голову, 40 – в область туловища, более 50 – в область конечностей и пять – в область шеи. От полученных травм мужчина умер на месте преступления.

В сообщении отмечается, что ранее виновники уже были судимы за убийство. Один из них свою вину так и не признал. Первому виновнику суд назначил 22 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два году, второму – 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.