Амурские депутаты высказались против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: pixabay.com

Снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час предложил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов. Эту идею обсуждают уже не первый год. И спорная инициатива в очередной раз вызвала широкий общественный резонанс. «Единая Россия» заявила, что не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога. Амурские депутаты также против предложенных столичным чиновником изменений.



Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициатива откровенно вредна.

— Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея – только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили, – почеркнул он.

Как напомнил депутат фракции «Единая Россия» амурского Заксобрания Константин Зиновенко, нештрафуемый порог скорости в 20 километров в час действует с 2013 года.

— И я считаю, что это решение было разумным. У водителя всегда должен быть адекватный запас скорости. На дороге порой возникают ситуации, когда нужно нажать на газ, чтобы не стать участником ДТП. И в такие моменты водитель не должен думать, что его могут оштрафовать. Кроме того, всем известно, что у измерительных приборов есть погрешность. У спидометра она составляет около 5 километров в час. Вот и получается, что вместо озвученной безопасности, наоборот, может вырасти количество ДТП, – поделился Константин Зиновенко.

Как подчеркивают амурские законодатели, тема снижения нештрафуемого порога недостаточно хорошо изучена и принимать такие решения сейчас нельзя. Тем более, что это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на водителей.

— Инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час считаю нецелесообразной и малоэффективной с точки зрения безопасности, – подчеркнул председатель Заксобрания Амурской области Константин Дьяконов. – Принимать такое решение без детальной проработки нельзя, ведь оно затрагивает миллионы водителей. Да, и объективно выполнить эти требования крайне сложно, думаю, что автолюбители меня поддержат. Необходимы исследования и конкретные цифры, которые докажут реальную эффективность принимаемой инициативы с точки зрения снижения аварийности. Кроме того, в том же Благовещенске из-за снижения нештрафуемого порога могут возникнуть дополнительные пробки.

По мнению депутата Госдумы и секретаря амурских единороссов Вячеслава Логинова, бороться с нарушениями на дорогах нужно другими способами.

— Возможно, уменьшить число дорожно-транспортных происшествий помогло бы обновление плохо видимых и читаемых дорожных знаков, повышение штрафов за превышение скорости более чем на 20 километров в час и усиление ответственности за вождение в нетрезвом виде, увеличение количества сотрудников ГИБДД на дорогах и числа камер, фиксирующих нарушения. Ведь именно в тех населённых пунктах, где за автомобилистами осуществляется постоянное наблюдение, согласно статистике, происходит меньше всего аварий. Водители стремятся к правильному поведению на дороге, это доводится до автоматизма, – пояснил он.