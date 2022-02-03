В Тындинском районе прокуратура проверила температурный режим в школе

Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_28

Работники Тындинской городской прокуратуры и сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора проводят проверку в средней общеобразовательной школе посёлка Восточный, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку организовали после публикаций в СМИ. Сотрудники нашли нарушения, в частности температурного режима, он ниже, чем положено.

Директору школы внесли представление. Проверка продолжается.