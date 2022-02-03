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сегодня, 19:17 0

В Тындинском районе прокуратура проверила температурный режим в школе

Сотрудники ведомства выявили нарушения

В Тындинском районе прокуратура проверила температурный режим в школе
Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_28

Работники Тындинской городской прокуратуры и сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора проводят проверку в средней общеобразовательной школе посёлка Восточный, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку организовали после публикаций в СМИ. Сотрудники нашли нарушения, в частности температурного режима, он ниже, чем положено.

Директору школы внесли представление. Проверка продолжается.

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#происшествия #школа

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