В Тындинском районе прокуратура проверила температурный режим в школе
Сотрудники ведомства выявили нарушения
Работники Тындинской городской прокуратуры и сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора проводят проверку в средней общеобразовательной школе посёлка Восточный, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку организовали после публикаций в СМИ. Сотрудники нашли нарушения, в частности температурного режима, он ниже, чем положено.
Директору школы внесли представление. Проверка продолжается.
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