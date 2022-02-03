Ирина Дубцова призналась, что сделала операцию по уменьшению груди
Дубцова удалила грудные импланты, вставленные 12 лет назад
39-летняя Ирина Дубцова не скрывала от поклонников, что несколько лет назад увеличивала грудь. Недавно певица призналась, что избавилась от имплантов, которые её полнили. Звезда считает, что искусственный бюст уже давно вышел из моды, пишет «СтарХит».
В последнее время Дубцова задумывалась об удалении имплантов. Недавно она всё-таки провела операцию и осталась довольна результатом.
По словам Ирины, более двух месяцев назад она удалила грудные импланты, которые стояли у неё 12 лет. Певица объяснила, что убрала их, поскольку они её полнили. Она также считает, что сейчас это уже немодно. В настоящее время Дубцова абсолютно довольна тем, как она выглядит.
На днях певица призналась, что перенесла экстренную операцию, но о её причинах рассказывать не стала. Сейчас Ирина находится в больнице. Она не любит говорить о личном в социальных сетях, но решила рассказать об операции, потому что вынуждена отменить запланированный концерт.
Просмотров всего: 169