Ирина Дубцова призналась, что сделала операцию по уменьшению груди

В последнее время Дубцова задумывалась об удалении имплантов. Недавно она всё-таки провела операцию и осталась довольна результатом.

По словам Ирины, более двух месяцев назад она удалила грудные импланты, которые стояли у неё 12 лет. Певица объяснила, что убрала их, поскольку они её полнили. Она также считает, что сейчас это уже немодно. В настоящее время Дубцова абсолютно довольна тем, как она выглядит.

На днях певица призналась, что перенесла экстренную операцию, но о её причинах рассказывать не стала. Сейчас Ирина находится в больнице. Она не любит говорить о личном в социальных сетях, но решила рассказать об операции, потому что вынуждена отменить запланированный концерт.