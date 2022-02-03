Мэр Свободного посетил ЦУР Амурской области и провел прямой эфир

Фото: ЦУР Амурской области

Глава города Свободного Владимир Константинов посетил Центр управления регионом Амурской области и познакомился с его работой. Руководитель ЦУР Дмитрий Тупиков продемонстрировал мэру «Тепловую карту», передал список проблем и перечень наиболее частых вопросов о развитии и благоустройстве города, которые задают пользователи соцсетей из Свободного.

«Тепловая карта» – это информационно-аналитическая система, которая в онлайн-режиме визуализирует сообщения жителей региона. Обращения поступают по всем каналам обратной связи. По итогам 2021 года Свободный вошел в топ-3 территорий по количеству обращений в соцсетях. Система мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1 067 сообщений. Большинство касалось тем дорог, благоустройства и ЖКХ.

— С начала этого года через социальные сети от свободненцев поступило около 40 вопросов. Жители спрашивают о работе общественно транспорта, о ЖКХ, безопасности, дорогах, благоустройстве и так далее. Стоит отметить, что администрация города на хороших позициях в рейтинге муниципалитетов по работе с «Инцидент Менеджментом». Это говорит об оперативном реагировании на обратную связь и о качественных ответах на поступающие вопросы, – прокомментировал руководитель ЦУР Дмитрий Тупиков.

После знакомства с работой центра Владимир Александрович провел из офиса ЦУР прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы пользователей соцсетей. Трансляция велась сразу на нескольких площадках, в том числе в аккаунте центра в Instagram @tsur_28 и на личной странице главы города @v_konstantinov_svb. На этих же страницах можно посмотреть запись эфира.