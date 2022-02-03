Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость
сегодня, 19:40 0

Мэр Свободного посетил ЦУР Амурской области и провел прямой эфир

Свободный вошел в топ-3 территорий по количеству обращений в соцсетях

Мэр Свободного посетил ЦУР Амурской области и провел прямой эфир
Фото: ЦУР Амурской области

Глава города Свободного Владимир Константинов посетил Центр управления регионом Амурской области и познакомился с его работой. Руководитель ЦУР Дмитрий Тупиков продемонстрировал мэру «Тепловую карту», передал список проблем и перечень наиболее частых вопросов о развитии и благоустройстве города, которые задают пользователи соцсетей из Свободного.

«Тепловая карта» – это информационно-аналитическая система, которая в онлайн-режиме визуализирует сообщения жителей региона. Обращения поступают по всем каналам обратной связи. По итогам 2021 года Свободный вошел в топ-3 территорий по количеству обращений в соцсетях. Система мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1 067 сообщений. Большинство касалось тем дорог, благоустройства и ЖКХ.

— С начала этого года через социальные сети от свободненцев поступило около 40 вопросов. Жители спрашивают о работе общественно транспорта, о ЖКХ, безопасности, дорогах, благоустройстве и так далее. Стоит отметить, что администрация города на хороших позициях в рейтинге муниципалитетов по работе с «Инцидент Менеджментом». Это говорит об оперативном реагировании на обратную связь и о качественных ответах на поступающие вопросы, – прокомментировал руководитель ЦУР Дмитрий Тупиков.

После знакомства с работой центра Владимир Александрович провел из офиса ЦУР прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы пользователей соцсетей. Трансляция велась сразу на нескольких площадках, в том числе в аккаунте центра в Instagram @tsur_28 и на личной странице главы города @v_konstantinov_svb. На этих же страницах можно посмотреть запись эфира.

Просмотров всего: 15

#Свободный #ЦУР: решаем вместе

распечатать


Общество

На севере Амурской области пасмурно, а на юге – солнечно
Общество

В Амурской области построят новый ЗАГС и два стадиона
Общество 5

Несмотря на простой моста Благовещенск – Хэйхэ из-за пандемии, цена на пересечение границы не изменится
Общество 3

Геомагнитная буря ждёт Амурскую область в четверг
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь