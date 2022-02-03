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сегодня, 18:39 0

Троих амурчан осудили за незаконную рубку сосен

Все нарушители закона из Шимановска

Троих амурчан осудили за незаконную рубку сосен
Фото: pixabay.com

Троих жителей Шимановска признали виновными в незаконной заготовке древесины, сообщает министерство лесного хозяйства Амурской области.

Двоих из них инспекторы Шимановского лесничества и сотрудник управления ФСБ задержали в марте прошлого года в Мухинском участковом лесничестве. Мужчины спилили и уже загружали 37 сосен с помощью крановой установки. Ущерб составил более 64 тысяч рублей. Одному из них суд назначил год исправительных работ с 10 % удержанием зарплаты в доход государства, второй преступник понесёт такое же наказание, только исправительные работы будут длиться десять месяцев. Также суд конфисковал машину и бензопилу.

Уголовную ответственность за нарушение закона понёс ещё один житель Шимановска. В сентябре 2021 года он, не имея разрешения, спилил три сосны на территории гослесфонда и причинил ущерб более 46 тысяч рублей. Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Бензопилу также конфисковали.

В министерстве напоминают, что за незаконную рубку деревьев физическим лицам грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей, должностным лицам – от 20 000 до 40 000 рублей, юридическим лицам – от 200 000 до 300 000 рублей. Если нанесённый ущерб превысит 5 000 рублей, то нарушителя привлекут к уголовной ответственности.

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#природа #происшествия

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