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Дженнифер Лопес рассказала о воссоединении с Беном Аффлеком

Лопес призналась, что они с Аффлеком счастливы вместе

Дженнифер Лопес рассказала о воссоединении с Беном Аффлеком
Фото: lisa.ru

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились через 17 лет после того, как разорвали помолвку. Недавно звезда дала большое интервью журналу People, в котором рассказала о своих отношениях с возлюбленным, сообщает «Комсомольская правда».

52-летняя Дженнифер призналась, что чувствует себя очень счастливой рядом с Беном. Она рада, что у их истории любви появился второй шанс.

По словам певицы, когда они с Аффлеком снова сошлись, им было немного страшно. Они вспоминали всё то, что творилось вокруг них 17 лет назад, и поэтому не хотели выставлять напоказ свои чувства.

Звезда рассказала, что Аффлек — заботливый и деликатный бойфренд. Дженнифер восхищена тем, что он проделал большую работу над собой и изменился к лучшему. Теперь Лопес не хочет строить планов на будущее, а просто наслаждается тем, что есть сейчас.

Новость о воссоединении артистов стала праздником для всех фанатов пары. Летом 2021 года бывшие возлюбленные объявили о том, что они снова вместе.

По слухам, Лопес и Аффлек начали общаться весной прошлого года, когда Дженнифер ещё встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. По информации инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежит Бену.

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