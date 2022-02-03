Дженнифер Лопес рассказала о воссоединении с Беном Аффлеком

52-летняя Дженнифер призналась, что чувствует себя очень счастливой рядом с Беном. Она рада, что у их истории любви появился второй шанс.

По словам певицы, когда они с Аффлеком снова сошлись, им было немного страшно. Они вспоминали всё то, что творилось вокруг них 17 лет назад, и поэтому не хотели выставлять напоказ свои чувства.

Звезда рассказала, что Аффлек — заботливый и деликатный бойфренд. Дженнифер восхищена тем, что он проделал большую работу над собой и изменился к лучшему. Теперь Лопес не хочет строить планов на будущее, а просто наслаждается тем, что есть сейчас.

Новость о воссоединении артистов стала праздником для всех фанатов пары. Летом 2021 года бывшие возлюбленные объявили о том, что они снова вместе.

По слухам, Лопес и Аффлек начали общаться весной прошлого года, когда Дженнифер ещё встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. По информации инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежит Бену.