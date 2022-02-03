Дженнифер Лопес рассказала о воссоединении с Беном Аффлеком
Лопес призналась, что они с Аффлеком счастливы вместе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились через 17 лет после того, как разорвали помолвку. Недавно звезда дала большое интервью журналу People, в котором рассказала о своих отношениях с возлюбленным, сообщает «Комсомольская правда».
52-летняя Дженнифер призналась, что чувствует себя очень счастливой рядом с Беном. Она рада, что у их истории любви появился второй шанс.
По словам певицы, когда они с Аффлеком снова сошлись, им было немного страшно. Они вспоминали всё то, что творилось вокруг них 17 лет назад, и поэтому не хотели выставлять напоказ свои чувства.
Звезда рассказала, что Аффлек — заботливый и деликатный бойфренд. Дженнифер восхищена тем, что он проделал большую работу над собой и изменился к лучшему. Теперь Лопес не хочет строить планов на будущее, а просто наслаждается тем, что есть сейчас.
Новость о воссоединении артистов стала праздником для всех фанатов пары. Летом 2021 года бывшие возлюбленные объявили о том, что они снова вместе.
По слухам, Лопес и Аффлек начали общаться весной прошлого года, когда Дженнифер ещё встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. По информации инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежит Бену.
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