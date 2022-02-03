Бывший жених Анастасии Волочковой высказался по поводу их расставания

Вероятно, Анастасия очень обидела Сергея, потому что теперь он не хочет даже слышать о ней. Бывший возлюбленный Волочковой признался, что не намерен прощать её, даже если она извинится.

По словам Сергея, он не хочет поливать балерину грязью, поэтому не собирается говорить о причинах разрыва их отношений. При этом Кузнецов подчеркнул, что «любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала».

Анастасия и Сергей познакомились в декабре на проекте «Давай поженимся!». Они сразу понравились друг другу и уже в январе вместе отправились отдыхать на Мальдивы. Но после возвращения в Москву между ними что-то произошло, и Кузнецов разорвал их отношения.

Волочкова надеется, что им с Сергеем удастся остаться друзьями. Она признаётся, что была очень счастлива во время их совместного отдыха. Даже после их расставания Анастасия не хочет, чтобы кто-то плохо высказывался о её бывшем избраннике, отмечая, что он замечательный человек.