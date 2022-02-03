В Тынде планируют отремонтировать здание аэровокзала и привокзальной площади

Вопрос о реконструкции аэропорта Тынды и развитие пассажирских авиаперевозок обсудили в ходе рабочей поездки в Тынду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 2022 году планируется провести косметический ремонт залов ожидания и кровли. Также в планах ремонт привокзальной площади, на это запланировано порядка 20 миллионов рублей.

В дальнейшем планируется масштабная реконструкция аэропорта, которую проведут в четыре этапа.

Первый этап предполагает реконструкцию пассажирского перрона и строительство склада ГСМ и объектов электроснабжения. В дальнейшем будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и её удлинение до 2 километров. После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты большей вместимости. Предполагается установка светосигнальной полосы, что даст возможность принимать самолеты в ночное время.

— В 2024 году на 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали к нам прилетит много гостей. Чтобы от посещения нашей северной столицы сложилось хорошее впечатление, нужно привести аэропорт в порядок. В этом правительство региона готово оказать помощь, – сказал Василий Орлов.

Сейчас аэропорт Тынды выполняет следующие рейсы: Тында – Благовещенск, Тында – Благовещенск – Хабаровск. Рейсы осуществляет единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». На прошлой неделе появилось новое направление Тында – Якутск.