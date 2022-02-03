Жительница Свободного пожаловалась в прокуратуру на незаконную рекламную вывеску
Хозяину ИП пришлось демонтировать конструкцию
Амурчанка пожаловалась на незаконное размещение рекламной конструкции на фасаде многоквартирного дома.
Индивидуальный предприниматель в Свободном разместил рекламную конструкцию на фасаде дома без соблюдения процедуры, установленной жилищным законодательством.
Прокуратура внесла представление владельцу ИП. Незаконно размещённая рекламная конструкция уже демонтирована, сообщает прокуратура Амурской области.
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