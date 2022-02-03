Дело о смерти воспитанника амурского интерната передано в суд

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В июле 2021 года в траншее около социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района было найдено тело 19-летнего парня, воспитанника этого центра. В СК по Амурской области сообщили, что расследование дела по этому случаю завершено.

На момент происшествия было известно, что молодой человек ожидал перевода в другое социальное учреждение, так как уже достиг возраста 18 лет.

В амурском СК сообщили, что расследование этого дела окончено, оно передано в суд. Обвинение по делу предъявлено помощнику воспитателя, которая должна была осуществлять контроль за воспитанниками центра. Женщина вину признала.