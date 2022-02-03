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сегодня, 18:14 0

Амурчанам предлагают стать «хранителями времени»

Конкурс роликов о памятниках и исторических зданиях проводят в Приамурье

Амурчанам предлагают стать «хранителями времени»
Фото: Амур.инфо

В Приамурье стартовал конкурс видеороликов «Статус – "Наследие"». Для участия понадобится снять мини-видеоролик о любом памятнике или историческом здании.

На территории Амурской области насчитывается более 1 500 объектов культурного наследия, свыше 600 из них состоит на государственной охране.

— Основные номинации конкурсных работ «Хранители времени» и «Исторический кадр». Видео – это может быть как исследовательская работа или репортаж, так и видеоролик об особенностях объекта или его подсветки. Мы хотим привлечь внимание жителей нашей области к тому, что их окружает, – пояснил директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

На конкурс принимаются видеоработы об исторических зданиях, храмах, объектах промышленной архитектуры, дачах, ландшафтной и садово-парковой архитектуры, созданных в период до 1980 года. А также видео о памятниках истории, монументального искусства, археологии, которые находятся на территории Амурской области и относятся к культурному наследию Российской Федерации.

Возрастных ограничений для участников конкурса нет. Для участия необходимо подписаться на аккаунт организатора @csnamur, сделать репост публикации с условиями конкурса с отметкой @csnamur. Или на своей странице опубликовать видеоролик с хештегом #СтатусНаследие продолжительностью до 1 минуты и отметить аккаунт @csnamur на видео при публикации.

Победители получат ценные призы. Подробная информация – на официальном сайте организатора. Конкурс продлится с 31 января по 18 апреля, сообщает портал правительства Приамурья.

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#жизнь #история #конкурсы #культура

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