Благовещенские библиотеки объявили сбор пластиковых крышек

Библиотеки областного центра объявили сбор пластиковых крышек для нового арт-объекта из вторсырья. Поучаствовать в его создании может каждый желающий, рассказали в мэрии.

«Горожанам нужно повнимательнее присмотреться к пластиковым крышечкам. С обратной стороны каждой из них есть маркировка. Если она выглядит как треугольник и цифра 2, или код HDPE2, то эта крышка сделана из полиэтилена низкого давления, а значит, может быть переработана», – отмечают в муниципальной информационно-библиотечной системе.

Именно такие крышечки принимают в городских библиотеках. В рамках молодёжной инициативы «Интерактивная экологическая выставка "Баланс"» из них создадут малую архитектурную форму. С идеей организовать выставку выступила участница Всероссийского конкурса «Большая перемена» Варвара Черкасова. Неравнодушная к родному городу школьница презентовала проект мэру Олегу Имамееву.

Открытие нового арт-объекта запланировано на май этого года. Его дизайн будет разработан совместно с Центром развития территорий.

В настоящее время движение по переработке отходов набирает в Благовещенске всё большую популярность. Это особенно актуально сейчас, в Год бережного отношения к городу, объявленный Олегом Имамеевым.

В администрации города добавили, что принести пластиковые изделия с нужной маркировкой можно в любое из учреждений библиотечной системы города. Адреса библиотек опубликованы на сайте biblioblag.ru в разделе «Контакты».