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сегодня, 14:24 6

Возбудили уголовное дело в отношении амурского медика из-за смерти пожилой пациентки

84-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа АОКБ

Возбудили уголовное дело в отношении амурского медика из-за смерти пожилой пациентки
Фото: pixabay.com

В Следственном комитете РФ по Амурской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении медицинского брата, работающего в АОКБ. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности в ноябре 2021 года, когда из окна больницы выпала 84-летняя женщина.

— Установлено, что медицинский брат отделения, в котором находилась погибшая, не выполнил свои должностные обязанности, которые заключаются в том, что он должен был осуществлять круглосуточный мониторинг больной, поскольку она была лишена возможности принять меры по самосохранению в виду возраста и заболевания. Отлучился на определенное время со своего места, в результате чего трагедия произошла, – рассказал Антон Сыч руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СК РФ по Амурской области, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе работы по этому делу планируется провести оценку качества оказания медицинской помощи в больнице.

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#медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    к каждому больному врача не приставишь

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    Иногда болезнь такая, что лежа в палате ты только и ждешь, пока медбрат выйдет и молишься о том, чтобы на окне была ручка, чтобы его открыть и сделать последний шаг.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    И часто вам такие мысли в голову приходят?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    А он о других пациентах не должен был заботится? У нее что был индивидуальный медицинский пост?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    Встань и иди! (с)

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    мда... неубедительно. Нельзя так.

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