Возбудили уголовное дело в отношении амурского медика из-за смерти пожилой пациентки

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В Следственном комитете РФ по Амурской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении медицинского брата, работающего в АОКБ. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности в ноябре 2021 года, когда из окна больницы выпала 84-летняя женщина.

— Установлено, что медицинский брат отделения, в котором находилась погибшая, не выполнил свои должностные обязанности, которые заключаются в том, что он должен был осуществлять круглосуточный мониторинг больной, поскольку она была лишена возможности принять меры по самосохранению в виду возраста и заболевания. Отлучился на определенное время со своего места, в результате чего трагедия произошла, – рассказал Антон Сыч руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СК РФ по Амурской области, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе работы по этому делу планируется провести оценку качества оказания медицинской помощи в больнице.