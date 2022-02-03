В Благовещенске преступная группа замаскировала азартные игры под ресторан

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Двоих мужчин и двух женщин, одна из которых гражданка Китая, признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы, сообщает Благовещенский городской суд.

В сентябре 2018 года один из осуждённых решил незаконно заработать, организовав проведение азартных игр. Он владел рестораном и придумал следующую схему: гости покупали игровые фишки, и если они одерживали победу, то им в качестве выигрыша выдавали продукты, алкогольную, безалкогольную и кальянную продукцию, а также предлагали услуги танцовщиц, в частности стриптиз. Для этого мужчина купил специальные столы для игры в покер и баккару.

Понимая, что ему нужны «помощники», благовещенец позвал ещё одного мужчину и женщину. Они занимались финансами, работали с персоналом, посетителями, пресекали нарушения при играх, а также решали вопросы безопасности и охраны. Еще одна преступница, родом из КНР, зазывала китайских туристов и была ответственна за продукты.

Незаконные игры проводили в отдельном зале, куда основной персонал не имел доступа. Группа во время разговоров не говорила о делах напрямую, на входе в ресторан были установлены камеры. Так злоумышленники «зарабатывали» почти два года.

Организатора суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 400 тысяч рублей, второго соучастника лишили свободы на год и девять месяцев, также назначен штраф – 250 тысяч рублей. Женщина проведёт год в колонии общего режима после того, как её ребёнку исполнится 14 лет. Жительницу Китая осудили на полтора года, она заплатит штраф в размере 230 тысяч рублей. Также суд конфисковал полтора миллиона в разной валюте в доход государства.