Подрядчик задерживает ремонт в одном из Домов культуры Амурской области

Прокурор Амурской области Александр Бучман объявил предостережение, чтобы не допустить нарушение сроков ремонта фасада Константиновского районного Дворца культуры. Во время проверки оказалось, что работы не были выполнены вовремя. Срок продлили до середины марта, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Во время прокурорской проверки стало известно, что компания-подрядчик «Стройэнергоремонт» выполнила работы только на 80 процентов, в связи с этим есть основания полагать, что в срок строители не справятся. Руководителю объявлено предостережение, а сроки продлили до середины марта.

Кроме того, прокурор проверил, как устранили нарушения, допущенные во время ремонта деткой поликлиники и стационара в Константиновке. В 2021 году Александр Бучман внёс представление главному врачу учреждений здравоохранения из-за необоснованного продления сроков выполнения ремонтных работ. На данный момент медицинские учреждения работают и оказывают услуги населению.