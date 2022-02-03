Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

В дальневосточном центре «Тигр» снова оказался орлан-белохвост

Ещё одного пернатого пациента специалистам привезли из Сихотэ-Алинского заповедника

В дальневосточном центре «Тигр» снова оказался орлан-белохвост
Фото: pixabay.com

В центре спасения животных «Тигр» поселился ещё один пернатый пациент. Орлана-белохвоста обнаружили возле села Усть-Соболевка Тернейского района местные жители.

Птицу доставили в Сихотэ-Алинский заповедник, сотрудники которого передали орлана в центр «Тигр». Ветеринары отмечают, что птица внешне выглядит здоровой, но может быть истощена.

— Нелёгкий путь преодолела птица, и мы надеемся, что сможем ей помочь. Визуально у хищника нет повреждений, кости целы, а вот его вес ниже нормы. Скоро проведём детальный ветеринарный осмотр и обязательно сообщим о результатах, – рассказали специалисты центра «Тигр».

В январе в центре уже спасали краснокнижного орлана-белохвоста. Птица быстро пошла на поправку, и орлана уже отпустили на волю.

Просмотров всего: 572

#животные #жизнь #помощь #природа

распечатать


Происшествия

Троих амурчан осудили за незаконную рубку сосен
Общество

На севере Амурской области пасмурно, а на юге – солнечно
Общество

Жительница Свободного пожаловалась в прокуратуру на незаконную рекламную вывеску
Общество

Амурчанам предлагают стать «хранителями времени»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь