В дальневосточном центре «Тигр» снова оказался орлан-белохвост

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В центре спасения животных «Тигр» поселился ещё один пернатый пациент. Орлана-белохвоста обнаружили возле села Усть-Соболевка Тернейского района местные жители.

Птицу доставили в Сихотэ-Алинский заповедник, сотрудники которого передали орлана в центр «Тигр». Ветеринары отмечают, что птица внешне выглядит здоровой, но может быть истощена.

— Нелёгкий путь преодолела птица, и мы надеемся, что сможем ей помочь. Визуально у хищника нет повреждений, кости целы, а вот его вес ниже нормы. Скоро проведём детальный ветеринарный осмотр и обязательно сообщим о результатах, – рассказали специалисты центра «Тигр».

В январе в центре уже спасали краснокнижного орлана-белохвоста. Птица быстро пошла на поправку, и орлана уже отпустили на волю.