Дело в отношении подозреваемого в убийстве амурского министра будет передано в суд
Об этом сообщили в СК по Амурской области
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков скончался 24 июля из-за травм, полученных во время драки на одной из турбаз Благовещенска. На следующий день, 25 июля, был задержан главный подозреваемый по этому делу. Срок его ареста в течение года несколько раз продлевался. Сегодня, 3 февраля, в Следственном комитете сообщили, что дело готовится для передачи в суд.
В ведомстве отметили, что дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения в конце текущего или начале следующего месяца.
Отметим, что дело об убийстве амурского министра находится под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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