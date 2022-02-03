Дело в отношении подозреваемого в убийстве амурского министра будет передано в суд

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В ведомстве отметили, что дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения в конце текущего или начале следующего месяца.

Отметим, что дело об убийстве амурского министра находится под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.