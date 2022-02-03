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сегодня, 14:03 0

Дело в отношении подозреваемого в убийстве амурского министра будет передано в суд

Об этом сообщили в СК по Амурской области

Дело в отношении подозреваемого в убийстве амурского министра будет передано в суд
Фото: amurobl.ru

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков скончался 24 июля из-за травм, полученных во время драки на одной из турбаз Благовещенска. На следующий день, 25 июля, был задержан главный подозреваемый по этому делу. Срок его ареста в течение года несколько раз продлевался. Сегодня, 3 февраля, в Следственном комитете сообщили, что дело готовится для передачи в суд.

В ведомстве отметили, что дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения в конце текущего или начале следующего месяца.

Отметим, что дело об убийстве амурского министра находится под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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#происшествия #суды

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