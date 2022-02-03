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сегодня, 16:12 5

Благовещенские предприниматели возмутились стоимостью реконструкции киосков под новый дизайн-код

О своих проблемах они рассказали прокурору Александру Бучману и бизнес-омбудсмену Борису Белобородову

Благовещенские предприниматели возмутились стоимостью реконструкции киосков под новый дизайн-код
Фото: бизнес28.рф

Благовещенские предприниматели обратились к прокурору Амурской области Александру Бучману и бизнес-омбудсмену Борису Белобородову с жалобой на огромную стоимость реконструкции павильона под новый дизайн-код Благовещенска. По их словам, из-за новых правил уже часть киосков пришлось закрыть, так как заявленная стоимость работ «неподъемна для малого бизнеса».

Отметим, что дизайн-код, принятый в 2020 году, предусматривает единый вид киосков, причем в нём указано, из каких материалов и каких размеров должны быть уличные павильоны. При этом администрация Благовещенска обещала частично компенсировать понесённые затраты.

— Сумма субсидии незначительная, и слишком много условностей – ограниченный перечень материалов и фирм-исполнителей, иначе есть риск просто не пройти приемку, если начнешь делать сам. Мы обратились к предпринимателям, которые уже пережили это на микрорынке Калинина – Свободная. Им киоски обошлись в 1,5-2 миллиона, несколько месяцев был простой, пока все это делали. У нас не такие большие обороты, мы даже не можем себе позволить в отпуск сходить или продавца нанять. Многие решили уходить, хотя для наших покупателей это будет потеря – у нас все равно многие продукты дешевле, чем в супермаркетах, – рассказала предпринимательница из Благовещенска.

По словам женщины, имеющей павильон в микрорайоне на микрорынке на улице Кантемирова, они готовы обшить имеющиеся павильоны в соответствии с требованиями, но строить новые – слишком затратно.

Бизнес-омбудсмен Борис Белобородов выразил мнение, что администрация Благовещенска могла бы предусмотреть вариант сдачи в аренду готовых киосков.

— Не оспаривая необходимость приведения облика города к единому стилю, мы с прокурором области Александром Бучманом сошлись во мнении, что администрации нужно не заставлять покупать определенные строительные материалы, а построить за счет городского бюджета стандартизованные павильоны и сдавать их в аренду по справедливо рассчитанной цене. Это предложение будет направлено в администрацию, – пояснил Борис Белобородов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области.

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#мэрия #экономика

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Не верю, что эта вот не очень сложная хрень со штакетником (которая и правда выглядит гораздо лучше и благообразнее того безобразия, что предлагает нам свободный рынок) может стоить 1,5-2 миллиона рублей.

  • Abrvalg

    Abrvalg
    3 часа назад

    FыR-FыR, а вы стоимость стройматералов давно смотрели? Плюс еще оплата за выполнение работ и т.д.

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Новые киоски конечно выглядят не супер, но гораздо лучше того безобразия что было раньше. А будь воля коммерсов, они бы с раскладного стола торговали и радовались.

  • Станислав 28

    Станислав 28
    2 часа назад

    Не верю, что эта вот не очень сложная хрень со штакетником (которая и правда выглядит гораздо лучше и благообразнее того безобразия, что предлагает нам свободный рынок) может стоить 1,5-2 миллиона рублей.

    .......Для далеких людей объясняю. То что обшито штакетником, через год облезет и начнет снизу гнить. Красота не надолго. Администрация требует полной переделки павильонов под новый проект, вообщем построить новые. Сумма строительства нового павильона на 30 кв.м около 2-2.5 миллиона рублей это без оборудования.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    не изменится в этой ситуации ничего!!! Мэрия уже посчитала всё и пообещала всем, страной ошиблись))) ни дядька в форме ни этот "защитник" ни суды... печально всё

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