Выявить жителей области, нуждающихся в социальной помощи, помогут почтальоны

Фото: amurobl.ru

Министерство социальной защиты населения области, Почта России и Ассоциация профессиональных участников системы долговременного ухода запускают новый социальный проект.

— С 2021 года Амурская область является одним из пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которые нуждаются в уходе. В конце прошлого года мы подписали соглашение и начинаем реализацию программы комплексной поддержки для нуждающихся амурчан при участии почтальонов. Считаю, что Почта России – надежный социальный партнер в рамках выполнения этих мероприятий, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Почтальоны помогут выявить жителей, нуждающихся в социальных услугах, и предоставят информацию о них в Координационный центр системы долговременного ухода. Социальные работники рассмотрят каждую ситуацию и определят адресную поддержку таким людям. Благодаря почтальонам социальную помощь сможет получить большее число людей, даже если раньше они не обращались в органы социальной защиты населения, сообщает портал правительства Амурской области.

— Сотрудники Почты России работают в самых отдалённых уголках области и знают все потребности своих клиентов. Эти преимущества мы будем использовать для улучшения качества жизни жителей малых населённых пунктов области, – отметила директор УФПС Амурской области Александра Коротовская.

Почтальоны доставят информационные материалы о системе долговременного ухода, услугах, которыми можно воспользоваться с контактными данными организаций социального обслуживания. А затем предложат пройти анкетирование, с помощью которого можно будет поименно выявить тех, кто нуждается в помощи социальных служб.

Первым районом, в котором запустят социальный проект, станет Тамбовский район. Здесь проживает около 6 700 людей старше 65 лет.