После вмешательства прокуратуры минздрав Амурской области обустроил помещения под новые рентген-аппараты

По требованию прокуратуры области минздрав Приамурья устранил все нарушения и оборудовал помещения для установки рентген-аппаратов. Пять медицинских учреждений области получили новое оборудование, рассказали в прокуратуре.

В прокуратуру области поступило обращение – провести проверку, законны ли действия министерства здравоохранения Приамурья. Как оказалось, коммерческая фирма и минздрав области заключили государственный контракт, по которому фирма должна была установить оборудование, ввести его в эксплуатацию и обучить работников медицинских организаций пользоваться им. По условиям контракта минздрав должен был подготовить помещения для установки рентген-аппаратов, но не сделал этого вовремя. После проверки прокуратуры и представления, которое внесли министру здравоохранения области, помещения подготовили.

Новое оборудование появилось в Зейской, Белогорской, Райчихинской больницах и в поликлиниках № 1 и № 3 города Благовещенска.