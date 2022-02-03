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После вмешательства прокуратуры минздрав Амурской области обустроил помещения под новые рентген-аппараты

Пять медицинских учреждений Приамурья получили новое оборудование

После вмешательства прокуратуры минздрав Амурской области обустроил помещения под новые рентген-аппараты
Фото: pixabay.com

По требованию прокуратуры области минздрав Приамурья устранил все нарушения и оборудовал помещения для установки рентген-аппаратов. Пять медицинских учреждений области получили новое оборудование, рассказали в прокуратуре.

В прокуратуру области поступило обращение – провести проверку, законны ли действия министерства здравоохранения Приамурья. Как оказалось, коммерческая фирма и минздрав области заключили государственный контракт, по которому фирма должна была установить оборудование, ввести его в эксплуатацию и обучить работников медицинских организаций пользоваться им. По условиям контракта минздрав должен был подготовить помещения для установки рентген-аппаратов, но не сделал этого вовремя. После проверки прокуратуры и представления, которое внесли министру здравоохранения области, помещения подготовили.

Новое оборудование появилось в Зейской, Белогорской, Райчихинской больницах и в поликлиниках № 1 и № 3 города Благовещенска.

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#здоровье #медицина

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