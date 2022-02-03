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сегодня, 13:46 0

Во Владивостоке горело рефрижераторное судно

18 человек успели эвакуироваться

Во Владивостоке горело рефрижераторное судно
Фото: 25.mchs.gov.ru

Сегодня ранним утром, около 05:00, в пожарно-спасательную службу Владивостока сообщили о том, что у причала загорелось рефрижераторное судно. На место происшествия отправились 39 пожарных и девять единиц техники, сообщает главное управление МЧС по Приморскому краю.

Огнеборцы приехали на место уже через три минуты после вызова. До их прибытия 18 человек, которые были на борту судна, эвакуировались сами. Огнём была охвачена прачечная на второй палубе. От пожара пострадало десять квадратных метров судна. Пострадавших нет.

Сотрудники ведомства устанавливают виновника, причину возгорания и ущерб.

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#Дальний Восток #МЧС #пожары #происшествия

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