Жительница Владивостока обманула своего знакомого из Китая на 19 миллионов рублей

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54-летнюю жительницу Владивостока обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД России.

51-летний знакомый из Китая попросил её помочь в покупке квартиры во Владивостоке. Женщина согласилась, и она подобрала жильё, которое подходило семье потерпевшего. Мошенница убедила сначала оформить квартиру на неё, так как ему, как иностранному гражданину, придётся заплатить высокую ставку налога. Мужчина согласился с условием, что после все необходимые документы она переоформит на него. Он перевёл ей 19 495 040 рублей для покупки недвижимости. Спустя какое-то время злоумышленница начала утверждать, что эту квартиру она купила за свои деньги и не собиралась переделывать право собственности, как обещала раньше.

Следователь окончил расследование уголовного дела, его в ближайшее время рассмотрит суд.