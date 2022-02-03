Железнодорожный переезд на станции Тыгда не соответствует нормам

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Сковородинская транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения содержания железнодорожного переезда на станции Тыгда. Этот участок железной дороги принадлежит Магдагачинской дистанции пути филиала ОАО «РЖД».

На переезде обнаружены выбоины дорожного покрытия. Кроме этого, резинокордные плиты находятся не на одном уровне с автомобильной дорогой, знаки «Движение без остановки запрещено», «Однопутная железная дорога» находятся в неудовлетворительном состоянии, сигнальные столбики с обеих сторон переезда не имеют световозвращающих элементов.

Сковородинский транспортный прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать ОАО «РЖД» привести железнодорожный переезд в надлежащее состояние. Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил в полном объёме.

Ответчик же не согласился с решением суда и обратился в Амурский областной суд с апелляционной жалобой. Амурский областной суд, рассмотрев материалы дела, решение суда первой инстанции оставил без изменения, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.