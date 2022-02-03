В Амурской области построят новый ЗАГС и два стадиона

Благодаря «единой субсидии» от Министерства по развитию Дальнего Востока в Приамурье построят новый ЗАГС и два стадиона. За три года за счёт субсидии реализовали 40 проектов, 10 – в прошлом году, среди них – строительство детского сада, реконструкция набережной в Благовещенске и ремонт женской консультации в Свободном, рассказали в правительстве области.

— В рамках «единой субсидии» дополнительное развитие получили центры экономического роста региона. С 2018 года Минвостоком в регион направлено 8,3 миллиарда рублей «единой субсидии» на реализацию 40 мероприятий, введено 23 объекта капитального строительства, проведено 11 капитальных ремонтов объектов здравоохранения и образования, обновлена материально-техническая база пяти учреждений, – отметил в начале совещания губернатор Василий Орлов.

На деньги субсидии в Свободном отремонтировали коммунальные сети, центральную котельную и очистные сооружения, построили детский сад, обустроили семь пришкольных территорий, отремонтировали Дом культуры и женскую консультацию, в больницы завезли новое оборудование, а 83 сотрудника силовых ведомств и 300 семей из аварийных домов переехали в новые квартиры. В скором времени в городе начнётся строительство ЗАГСа.

В Благовещенске из аварийного жилья переедет 180 семей, в Варваровке и Райчихинске построят современные пришкольные стадионы. По программе «1 000 дворов» в области благоустроят 100 площадок.

Регион рассчитывает на поддержку Министерства развития Дальнего Востока в строительстве важных объектов.

— В первую очередь это «Трибуна Холл» в Благовещенске – составная часть и важная часть большого проекта «Золотая миля». Она включает в себя культурно-просветительский центр с музеем российско-китайской дружбы, археологический музей, новую площадь с трибуной для зрелищных мероприятий, парк, аллею фонтанов и детский развивающий центр. Уверен, что это общественное пространство войдет в десятку лучших в России и кардинально улучшит качество городской среды в Благовещенске. Помимо этого региону необходимы средства на ремонт магистральных улиц, которые необходимо привести в порядок перед застройкой в рамках программы «Дальневосточный квартал», а в Свободном требуется построить роддом и поликлинику, – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

В правительстве добавили, что преобразования необходимы в двух точках роста – Свободном и Циолковском. Во втором необходимо построить культурный центр, стадион и провести реконструкцию коммунальных сетей для нового жилого микрорайона.

— В этом году за счет областного бюджета мы отремонтируем в Циолковском пять фасадов в центре и спортивный зал в школе № 7. В прошлом году благодаря средствам гранта построили общественное пространство, большую спортивную площадку, достроили спортивный центр с бассейном и перевели котельную на газ, – сообщил Павел Матюхин.