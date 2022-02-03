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Анжелика Агурбаш пожаловалась на бывшего мужа из-за алиментов

Агурбаш рассказала о конфликтах с бывшим мужем Николаем

Анжелика Агурбаш пожаловалась на бывшего мужа из-за алиментов
Фото: sunhome.ru

Анжелика и Николай Агурбаш развелись почти 10 лет назад. В недавнем интервью певица пожаловалась, что бывший супруг не платит алименты и равнодушен к их общему сыну, пишет «СтарХит».

Николай Агурбаш женился на Анжелике в 2001 году, оставив ради неё жену и детей. Бизнесмен старался помочь избраннице добиться успеха в шоу-бизнесе, и вскоре её песни стали звучать на радио.

Сейчас артистка с ужасом вспоминает об этом браке. В программе «Секрет на миллион» Анжелика рассказала, что муж не раз прибегал к домашнему насилию и психологическому давлению. В какой-то момент бизнесмен стал полностью контролировать любые действия супруги.

После расставания с мужем на певицу полился поток негатива. По словам Анжелики, про неё говорили, что она «алкоголичка, наркоманка и плохая мать».

В то время у артистки возникли и финансовые проблемы. После развода бизнесмен заявил, что разорился и не может платить большие алименты. Сейчас Анжелика просит его заплатить хотя бы за школу, но бывший супруг совсем не помогает их общему сыну.

В настоящее время 17-летний Анастас не общается с отцом, поскольку считает, что не нужен папе. Зато с мамой у юноши сложились очень близкие отношения. Анжелика подчеркивает, что благодарна бывшему супругу только за общего наследника.

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#дети #шоу-бизнес

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