Пожилым амурчанам звонят попавшие в беду «родственники» и просят денег

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска и рассказала, что на стационарный телефон её пожилых родителей позвонила неизвестная девушка и, представившись дочерью, сказала, что попала в аварию и ей срочно нужны деньги. Пожилая женщина не поверила мошеннице и сообщила о произошедшем дочери.

— Родители пожилые, до ужаса перепугались. Мы с мамой постоянно на связи, поэтому она сразу позвонила мне. Мы написали заявление в полицию и обратились в компанию, предоставляющую услуги связи, – рассказала женщина.

В полиции отметили, что в Амурской области появились случаи мошенничества, получившего в конце прошлого года широкое распространение в центральных регионах России. Жертвами преступников становятся, как правило, люди старшего поколения. Злоумышленники выманивают у них деньги, позвонив на домашние или сотовые телефоны и представившись нуждающимися в помощи родственниками. При этом добычей преступников становятся исключительно наличные деньги, которые по их просьбе у потерпевших забирают водители такси, а затем за вознаграждение перечисляют на указываемые счета.

По всем фактам мошенничества проводятся проверки и возбуждаются уголовные дела.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают амурчанам, что число фактов дистанционного мошенничества остается стабильно высоким. При этом самая уязвимая категория граждан – пожилые и престарелые люди. Именно поэтому важно рассказать пенсионерам, что не нужно доверять словам незнакомцев, какими бы правдивыми они не казались. Лучше прервать разговор и перепроверить озвученную телефонным собеседником информацию, связавшись с настоящими родственниками. В случае обмана нужно немедленно обратиться в ближайший отдел полиции лично или сообщить правоохранителям о произошедшем по телефону: 02 (102 – по мобильному телефону).