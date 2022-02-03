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сегодня, 11:54 0

В Амурской области произошло смертельное ДТП

Две машины столкнулись недалеко от кладбища в Бурейском районе

В Амурской области произошло смертельное ДТП
Фото: blag_dtp

В среду, 2 февраля, на объездной дороге посёлка Бурея Бурейского района произошло ДТП – легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Toyota RAV4. Для того чтобы извлечь из покорёженных машин людей, привлекли пожарных ПЧ-56.

Как рассказал местный житель, авария произошла ближе к вечеру, когда на трассе образовались небольшие лужи на подтаявшем льду. По его словам, ДТП произошло недалеко от местного кладбища.

— 2 февраля в 16:35 на автодороге в Бурейском районе произошло столкновение двух транспортных средств: Toyota Corolla Axio и Toyota RAV4. В результате ДТП один человек погиб, один человек травмирован. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, – сообщили в управлении ГИБДД по Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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