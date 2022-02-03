Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена Виктория уже 25 лет ест только овощи и рыбу

Бывший футболист рассказал, что его жена остается молодой и привлекательной из-за того, что у нее вообще нет лишнего веса. Виктории встаёт в 6 утра и сразу же отправляется в спортивный зал, где делает зарядку. Затем она занимается домашними и рабочими делами, после чего идёт уже на полноценную тренировку.

При этом Виктория тщательно следит и за своим питанием. Её супруг Дэвид обожает готовить, но все блюда ему приходится съедать самостоятельно. Ведь его жена уже 25 лет подряд ест только овощи и рыбу, приготовленную на пару. Близкие периодически предлагают Виктории другие блюда, но звезда остается верной себе и не поддаётся на соблазны.

Дэвид рассказал, что супруга единственный раз взяла что-то с его тарелки, когда была беременна. По его словам, это было так удивительно, что он запомнил этот вечер.

Сама Виктория говорит, что уже давно не получает удовольствия от еды и считает пищу лишь «источником энергии». В прошлом звезда вполне могла позволить себе жареного цыплёнка и ведро мороженого, но они тут же отражались на её фигуре.