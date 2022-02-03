Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена Виктория уже 25 лет ест только овощи и рыбу
Бекхэм раскрыл диету своей супруги
Виктория Бекхэм выпускает свои коллекции одежды, занимается собственным брендом косметики и воспитывает детей. При этом выглядит она как настоящая королева. Недавно Дэвид Бекхэм раскрыл, как его супруге удается выглядеть гораздо моложе своего возраста, сообщает Woman.
Бывший футболист рассказал, что его жена остается молодой и привлекательной из-за того, что у нее вообще нет лишнего веса. Виктории встаёт в 6 утра и сразу же отправляется в спортивный зал, где делает зарядку. Затем она занимается домашними и рабочими делами, после чего идёт уже на полноценную тренировку.
При этом Виктория тщательно следит и за своим питанием. Её супруг Дэвид обожает готовить, но все блюда ему приходится съедать самостоятельно. Ведь его жена уже 25 лет подряд ест только овощи и рыбу, приготовленную на пару. Близкие периодически предлагают Виктории другие блюда, но звезда остается верной себе и не поддаётся на соблазны.
Дэвид рассказал, что супруга единственный раз взяла что-то с его тарелки, когда была беременна. По его словам, это было так удивительно, что он запомнил этот вечер.
Сама Виктория говорит, что уже давно не получает удовольствия от еды и считает пищу лишь «источником энергии». В прошлом звезда вполне могла позволить себе жареного цыплёнка и ведро мороженого, но они тут же отражались на её фигуре.
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