На Бурейской ГЭС закончился капитальный ремонт гидроагрегата
В этом году станцию ждут ещё два крупных ремонта
На Бурейском гидроэнергетическом комплексе завершился капитальный ремонт гидроагрегата под номером два. В 2022 году на ГЭС запланировали ещё два крупных ремонта, сообщили в компании РусГидро.
Во время ремонта провели ревизию всех основных узлов и механизмов гидромашины. Это третий капитальный ремонт объекта, его провели по графику, первые два были в 2008 и 2015 годах.
Ремонтировали оборудование специалисты Зейской ГЭС. Во время работ отремонтировали генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор, сороудерживающую решётку, обработали от коррозии водовод, модернизировали систему возбуждения гидрогенератора. После того как работы были завершены, гидроагрегат прошёл 48-часовые испытания под нагрузкой и был принят в эксплуатацию.
В 2022 году на станциях Бурейской ГЭС планируют провести ещё два крупных ремонта.
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