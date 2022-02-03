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сегодня, 11:34 3

На Бурейской ГЭС закончился капитальный ремонт гидроагрегата

В этом году станцию ждут ещё два крупных ремонта

На Бурейской ГЭС закончился капитальный ремонт гидроагрегата
Фото: РусГидро

На Бурейском гидроэнергетическом комплексе завершился капитальный ремонт гидроагрегата под номером два. В 2022 году на ГЭС запланировали ещё два крупных ремонта, сообщили в компании РусГидро.

Во время ремонта провели ревизию всех основных узлов и механизмов гидромашины. Это третий капитальный ремонт объекта, его провели по графику, первые два были в 2008 и 2015 годах.

Ремонтировали оборудование специалисты Зейской ГЭС. Во время работ отремонтировали генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор, сороудерживающую решётку, обработали от коррозии водовод, модернизировали систему возбуждения гидрогенератора. После того как работы были завершены, гидроагрегат прошёл 48-часовые испытания под нагрузкой и был принят в эксплуатацию.

В 2022 году на станциях Бурейской ГЭС планируют провести ещё два крупных ремонта.

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#технологии #энергетика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    нам не докладывают о их доходах, расходы тоже мало интересны...

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Сосут хорошо с населения, тарифы и цены растут постоянно

  • inoy

    inoy
    51 минута назад

    можно написать, что в автоколонне 1275 завершается замена моторного масла в автобусах!!!

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