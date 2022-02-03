На Бурейской ГЭС закончился капитальный ремонт гидроагрегата

На Бурейском гидроэнергетическом комплексе завершился капитальный ремонт гидроагрегата под номером два. В 2022 году на ГЭС запланировали ещё два крупных ремонта, сообщили в компании РусГидро.

Во время ремонта провели ревизию всех основных узлов и механизмов гидромашины. Это третий капитальный ремонт объекта, его провели по графику, первые два были в 2008 и 2015 годах.

Ремонтировали оборудование специалисты Зейской ГЭС. Во время работ отремонтировали генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор, сороудерживающую решётку, обработали от коррозии водовод, модернизировали систему возбуждения гидрогенератора. После того как работы были завершены, гидроагрегат прошёл 48-часовые испытания под нагрузкой и был принят в эксплуатацию.

В 2022 году на станциях Бурейской ГЭС планируют провести ещё два крупных ремонта.