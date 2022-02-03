Житель Амурской области хранил более шести килограммов марихуаны
Ему может грозить до десяти лет лишения свободы
Ранее судимого 42-летнего жителя Тамбовского района будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, сообщает управление МВД по Амурской области.
В октябре прошлого года во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли три мешка с дикорастущей коноплёй, которые обвиняемый хранил на приусадебном участке и в хозяйственной постройке. Вес наркотиков составил более шести килограммов, что является крупным размером.
В скором времени уголовное дело рассмотрит суд. За такое преступление амурчанину грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.
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