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сегодня, 11:19 0

Житель Амурской области хранил более шести килограммов марихуаны

Ему может грозить до десяти лет лишения свободы

Житель Амурской области хранил более шести килограммов марихуаны
Фото: 28.мвд.рф

Ранее судимого 42-летнего жителя Тамбовского района будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, сообщает управление МВД по Амурской области.

В октябре прошлого года во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли три мешка с дикорастущей коноплёй, которые обвиняемый хранил на приусадебном участке и в хозяйственной постройке. Вес наркотиков составил более шести килограммов, что является крупным размером.

В скором времени уголовное дело рассмотрит суд. За такое преступление амурчанину грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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