Друг Светланы Лободы рассказал о её романе с миллиардером Артуром Гранцем

Давно ходят слухи о том, что у певицы есть богатый поклонник. Прошлой весной Светлана была замечена на Кипре рядом с миллиардером Артуром Гранцем на празднике в честь его 50-летия.

Гранц давно ведёт свой бизнес на Украине. Он владеет сетью магазинов duty-free в аэропортах Украины, Армении и Грузии. Кроме того, бизнесмен управляет сетью ювелирных магазинов и стал издателем журнала «Forbes Украина».

Знакомые Лободы рассказали, что Артур Гранц уже многие годы женат, у него есть дети. При этом он ведёт свободный образ жизни, с супругой не живёт, но регулярно общается с ней по телефону.

По сведениям человека из окружения певицы, сейчас миллиардер находится на испанском курорте Марбелья, где у него есть своя вилла. Лобода и Гранц не живут вместе, а только встречаются. По словам источника, бурного романа между ними нет, у бизнесмена на первом месте работа.

Гранц очень хорошо относится к певице, помогает ей и даёт возможность хорошо зарабатывать. Благодаря его протекции она получает приглашения выступить у украинских олигархов.

Говорят, что Гранц оплачивает любые капризы Светланы и купает её в деньгах. На прошлый день рождения Лобода в своём блоге похвасталась кольцом с большим бриллиантом за полтора миллиона долларов. По слухам, это был подарок миллиардера.

На день рождения певицы её избранник организовал для неё роскошный праздник в Арабских Эмиратах. Как утверждал телеграм-канал «Курятник», вечеринка обошлась Гранцу в 15 миллионов рублей.

Сама Лобода в недавнем интервью подтвердила, что у неё есть очень влиятельный любимый мужчина. По её словам, ради этих отношений она недавно переехала в Европу.