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сегодня, 10:43 0

Амурчане могут купить железнодорожные билеты в купе со скидкой до тридцати процентов

Скидки доступны пассажирам Восточно-Сибирской и Забайкальской железной дороги

Амурчане могут купить железнодорожные билеты в купе со скидкой до тридцати процентов
Фото: www.rzd.ru

До 27 апреля пассажирам ВСЖД и ЗабЖД доступен дисконт при выкупе всех мест в купе. Размер скидки составит 10 %, если билеты оформляются за 6 и более дней до отправления поезда. Если же при покупке билетов до поездки остается пять и менее дней, то она составит 20 %.

Кроме того, можно оформить билеты со скидкой 30 % на самостоятельную поездку в вагоне СВ, при условии выкупа одним пассажиром целого купе (двух мест).

Количество мест может быть ограниченно.

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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#транспорт

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