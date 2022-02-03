В Благовещенске в четырех школах эвакуируют детей из-за сообщений о минировании
Детей вывели из зданий
Обновлено: 10:55
В четверг, 3 февраля, в редакцию Амур.инфо поступила информация о том, что детей выводят из некоторых школ Благовещенска. На месте работают силовики.
Как рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы, поступило сообщение о минировании четырех школ: № 15, 16, 17 и 27.
Новость обновлена 10:09
Поступила информация о минировании лицея № 6.
Новость обновлена 10:22
Отметим, что сообщения о минировании также получили в школах Свердловского, Кировского районов Краснодарского края. Там «заминировали» пять школ, сообщают местные СМИ.
Накануне, 2 февраля, сообщения о минировании массово рассылались по различным организациям ДНР. Как сообщают в центре общественных связей МВД ДНР, поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Донецкой Народной Республики.
Сообщение о минировании школ Хабаровска поступило в городскую администрацию 2 февраля – все сообщения оказались ложными.
Новость обновлена 10:55
— В 10:48 кинологи обследовали все школы. Вызовы ложные, всем службам отбой, – сообщили в мэрии Благовещенска.
Амур.инфо следит за ситуацией.
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