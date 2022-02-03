В Благовещенске в четырех школах эвакуируют детей из-за сообщений о минировании

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Обновлено: 10:55



В четверг, 3 февраля, в редакцию Амур.инфо поступила информация о том, что детей выводят из некоторых школ Благовещенска. На месте работают силовики.

Как рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы, поступило сообщение о минировании четырех школ: № 15, 16, 17 и 27.

Новость обновлена 10:09

Поступила информация о минировании лицея № 6.

Новость обновлена 10:22

Отметим, что сообщения о минировании также получили в школах Свердловского, Кировского районов Краснодарского края. Там «заминировали» пять школ, сообщают местные СМИ.

Накануне, 2 февраля, сообщения о минировании массово рассылались по различным организациям ДНР. Как сообщают в центре общественных связей МВД ДНР, поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

Сообщение о минировании школ Хабаровска поступило в городскую администрацию 2 февраля – все сообщения оказались ложными.

Новость обновлена 10:55

— В 10:48 кинологи обследовали все школы. Вызовы ложные, всем службам отбой, – сообщили в мэрии Благовещенска.

Амур.инфо следит за ситуацией.