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сегодня, 10:01 3

В Благовещенске в четырех школах эвакуируют детей из-за сообщений о минировании

Детей вывели из зданий

В Благовещенске в четырех школах эвакуируют детей из-за сообщений о минировании
Фото: pixabay.com

Обновлено: 10:55

В четверг, 3 февраля, в редакцию Амур.инфо поступила информация о том, что детей выводят из некоторых школ Благовещенска. На месте работают силовики.

Как рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы, поступило сообщение о минировании четырех школ: № 15, 16, 17 и 27.

Новость обновлена 10:09

Поступила информация о минировании лицея № 6.

Новость обновлена 10:22

Отметим, что сообщения о минировании также получили в школах Свердловского, Кировского районов Краснодарского края. Там «заминировали» пять школ, сообщают местные СМИ.

Накануне, 2 февраля, сообщения о минировании массово рассылались по различным организациям ДНР. Как сообщают в центре общественных связей МВД ДНР, поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

Сообщение о минировании школ Хабаровска поступило в городскую администрацию 2 февраля – все сообщения оказались ложными.

Новость обновлена 10:55

— В 10:48 кинологи обследовали все школы. Вызовы ложные, всем службам отбой, – сообщили в мэрии Благовещенска.

Амур.инфо следит за ситуацией.

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#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    В свете последних событий, нужно возле каждой школы, детсада строить убежище для эвакуации. Что же наши крутые спецслужбы?

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    3 часа назад

    А зачем!? При его наличии могут позвонить и сообщить, что убежище тоже заминировано :) Хотя сейчас хулиганы не звонят а пишут на электронную почту школы. Точнее делают массовую рассылку по всем школам.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Это учения. Эксперты подтвердят.

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