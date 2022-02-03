Только в двух регионах России снижается заболеваемость по COVID-19

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В среду, 2 февраля, в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из 85 регионов только в двух наблюдается снижение заболеваемости. Речь идёт об Амурской области и Еврейской автономной области.

— В Российской Федерации последние три недели мы наблюдаем рост заболеваемости, рост стремительный. По итогам прошедшей четвёртой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения, и это рост в два раза по сравнению с предыдущей, третьей неделей текущего года, – сообщила Анна Попова.

Она добавила, что 47 % всех случаев заболевания приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом, по итогам недели с 24 по 30 января, превышение среднероссийской заболеваемости зарегистрировали в 19 регионах.

— Рост, как Вы уже отметили, Михаил Владимирович (Мишустин), – в 83, и в двух мы пока видим снижение заболеваемости на 4 % и 8 % – в Амурской области и Еврейской автономной области, – сказала глава Роспотребнадзора.

По её словам, рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, причем максимальный – среди подростков 15-17 лет.

Напомним, ранее, по данным портала стопкоронавирус.рф, Амурская область вышла из «красной зоны». На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 1 098 случаев заражения COVID-19, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели на 5,9 % (1 167 случаев заражения на третьей неделе года).