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сегодня, 09:13 0

Родители из Благовещенского и Октябрьского районов смогут устроить детей в частные садики по сертификату

Ранее такое было доступно только в Благовещенске

Родители из Благовещенского и Октябрьского районов смогут устроить детей в частные садики по сертификату
Фото: pixabay.com

В Амурской области начали воплощать в жизнь национальную социальную инициативу (НСИ). Её реализует министерство образования и науки региона, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Эти мероприятия должны улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере. В совещании участвовали заместитель министра образования и науки Элина Поцелуева и руководители управлений и отделов образования Благовещенска, Благовещенского и Октябрьского районов.

— В частности, это касается повышения доступности дошкольного образования, в том числе за счёт предоставления сертификатов на частичное обеспечение мест в негосударственных организациях. Так, на территории города Благовещенска уже есть успешный опыт такой практики, который и будет положен в основу мероприятий НСИ, доработан и масштабирован, – рассказала замминистра.

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#дети #образование

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