Музей на колёсах отправится по городам и районам Амурской области

К работе в разных населённых пунктах Амурской области готовится передвижной музей, который создали и модернизировали члены общественной организации «Мотопатриот». Проект реализуется при поддержке гранта министерства образования и науки Амурской области.

Патриотический проект «Автобус Победы – Мобилизация» получил более 300 тысяч на модернизацию от областного ведомства и ещё 400 тысяч в виде субсидии от администрации Благовещенска. Средства пошли на перенос экспозиций музея из грузового контейнера в переоборудованный большой автобус.

— В обновлённом музее мы разместили витрины с различными экспонатами, манекенами, одетыми в военную форму, а также отреставрированный мотоцикл 1943 года. Кроме этого, здесь можно посмотреть оружие и военные фильмы, а также прочитать письма и записки военных лет, – комментирует руководитель Амурской областной общественной организации мотолюбителей «МотоПатриот» Василий Семёнов.

Экспонаты передвижного музея впечатляют своей исторической ценностью – это каски, гранаты, снаряды, посуда, найденные в раскопках на местах сражений.

Особое внимание привлекает экспозиция с военной формой советских солдат, которая относится к разным временным периодам (например, образца 1935 года или обновлённая, с погонами). Есть у посетителей возможность увидеть настоящее оружие времён Великой Отечественной войны. Над ним общественники проводили специальные манипуляции, чтобы некогда боевое оружие стало безопасным.

Проект передвижного музея является продолжением проекта 2019 года, когда общественная организация «МотоПатриот» выиграла конкурс президентских грантов и создала для амурчан первую выставку. Она располагалась в грузовом контейнере и состояла из 60 экспонатов. Тогда из федерального бюджета на реализацию проекта в рамках президентского гранта было выделено 860 тысяч рублей, также общественники привлекли спонсоров. Передвижной музей в грузовом контейнере обошёлся в 1,6 миллиона рублей.