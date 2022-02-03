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3февраля
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сегодня, 08:15 10

За установку нелицензионной программы пенсионер из Твери может сесть в тюрьму на шесть лет

Ущерб правообладателю составил более двух миллионов рублей

За установку нелицензионной программы пенсионер из Твери может сесть в тюрьму на шесть лет
Фото: pixabay.com

Следователи в Твери возбудили уголовное дело против 67-летнего мужчины по статье «Нарушение авторских и смежных прав», сообщает пресс-служба МВД.

Полицейским стало известно, что подозреваемый установил нелицензионную компьютерную программу в одной из производственных организаций Твери. Сотрудники изъяли документы, а также два жёстких диска с программой. Во время экспертизы выяснилось, что она контрафактная. Ущерб правообладателю софта составил более двух миллионов рублей.

Как уточняется в сообщении ведомства, за такое преступление может грозить до шести лет лишения свободы.

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#происшествия

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Комментарии
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  • nf693244

    nf693244
    5 часов назад

    Сесть в наше время за такое преступление может любой. Пенсионер кому-то дорогу перешёл. А прокуратура и силовые структуры? Неужели кто из них использует только лицензионную винду? Сами по уши замазаны. Смех да и только. Хотя совсем не смешно с такими законами.

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    ну не миллера героя труда садить же)))

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    4 часа назад

    Если программа зарубежная - надо наградить, а не сажать. Пенс борется с агрессией НАТО, не давая ей получать прибыль с российских граждан!

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Преступление века... Вот интересно - есть ли здесь хоть один человек, который не использует от одной до нескольких "левых" программ. Просто кто-то очень хочет получать свою прибыль с каждого чиха...

  • старатель

    старатель
    3 часа назад

    У меня весь софт куплен , хлеб в магизине не ворую , колеса с машин не откручиваю

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Да законы идеологические и поэтому правит не закон, а идеология. Ну а какая идеология у жулика едро? Чтоб конкурент не беспредельничал. Беспредел никто не любит.

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    Алиса65

    Кто-то хочет получать деньги за свой труд. Внезапно. Или вы за бесплатно на работу ходите? А это ведь другое... Пздц просто...

    Какой же ущербный

  • Авантыч

    Авантыч
    3 часа назад

    у некоторых менталитет и отношение

  • Алиса65

    Алиса65
    42 минуты назад

    Авантыч,Ты чавой-то не в себе!

    Вон и прыщик на губе!

    Ой, растратишь ты здоровье

    В политической борьбе!..)))

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    30 минут назад

    Алиса65, ОТ, подтверждаете, что у вас на компах стоит нелицензированное (ворованное) программное обеспечение?

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