За установку нелицензионной программы пенсионер из Твери может сесть в тюрьму на шесть лет

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Следователи в Твери возбудили уголовное дело против 67-летнего мужчины по статье «Нарушение авторских и смежных прав», сообщает пресс-служба МВД.

Полицейским стало известно, что подозреваемый установил нелицензионную компьютерную программу в одной из производственных организаций Твери. Сотрудники изъяли документы, а также два жёстких диска с программой. Во время экспертизы выяснилось, что она контрафактная. Ущерб правообладателю софта составил более двух миллионов рублей.

Как уточняется в сообщении ведомства, за такое преступление может грозить до шести лет лишения свободы.