Несмотря на простой моста Благовещенск – Хэйхэ из-за пандемии, цена на пересечение границы не изменится

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Про Благовещенск и Хэйхэ

В начале встречи со СМИ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что стереотип о том, что Благовещенск смотрится более бледным на фоне сияющего огнями Хэйхэ, ошибочен.

— Хэйхэ хоть и демонстрирует фасад города-миллионника, таковым не является, как выяснилось. Та работа, которую проделал город Благовещенск буквально в последнее время, по своей освещённости во всех смыслах может считаться достойной. Город выглядит достойно, – сказал Чекунков.

Он добавил, что важно учитывать не только яркость освещения города, но и её энергоэффективность. Глава Минвостокразвития отметил изменения, которые произошли в городе: развитие городской среды, новые остановки, непосредственно «Золотая миля», новые объекты бытовой и культурной инфраструктуры.

— Хорошая работа, она двигается в верном направлении. Я думаю, что на выходе из пандемии, которая непременно должна будет завершиться, сможем достойно открыться для туристов, для бизнеса. Подготовленные мост Благовещенск – Хэйхэ, «Золотая миля» смогут дать новое качество сервиса для туристов, а значит, и новые рабочие места, новые доходы для бюджета и новое качество жизни для самих амурчан. И всё-таки это только начало работы, – сказал Алексей Чекунков.

Он также упомянул, что в рамках текущей командировки посетил уже несколько регионов Дальнего Востока, чтобы узнать позитивный опыт одних регионов и в дальнейшем распространить его на другие. Так, проблемы, обозначенные в Еврейской автономии, уже решены в Амурской области. Речь идёт о внедрении цифровизации медицины, а именно о внедрении электронных медкарт, электронных сервисов для пациентов, которые интегрированы в федеральную систему здравоохранения.

Мастер-планы городов Приамурья

В программе развития городов Амурской области участвуют четыре города: Благовещенск, Белогорск, Тында и Свободный. Сейчас речь идёт о добавлении в программу ещё и пятого города – Циолковский.

— Почему должен быть включён в программу развития городов Циолковский – понятно. На ближайшие десятилетия он станет главным космопортом России, с учётом всех внешнеполитических событий, в том числе и в Казахстане. Есть ярко выраженное намерение Российского государства переносить основную космическую программу сюда, в наш самый современный в России космодром Восточный, – рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Он пояснил, что благодаря развитию космодрома особую значимость приобретает именно город Циолковский. Глава региона добавил, что в настоящее время амурский космоград состоит из двух частей: старый город, построенный в 70-х годах, и новый – появившийся в последнее время. Мастер-план предусматривает интеграцию этих двух частей города между собой, а также учитывает перспективы развития города до 2035 года.

Василий Орлов отметил, что глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поддержал эту инициативу. Регион совместно с главным партнёром – Роскосмосом – начнёт подготовку мастер-плана Циолковского. Все пять мастер-планов будут представлены на Восточном экономическом форуме.

Про строительство жилой недвижимости

— У нас действительно большие планы по жилой застройке в области. Наши цели синхронизированы с целями национального проекта и достигаются ежегодно. Так, поставленные цели успешно достигли в 2021 году и чётко понимаем, как их достигнем в 2022-м, – сказал Василий Орлов.

В прошедшем году были достигнуты соглашения с группой компаний «ПИК» (крупнейший застройщик в России). Сегодня в рамках совещания глава Приамурья, Алексей Чекунков и представители застройщика обсудили строительство микрорайона Северного в Благовещенске.

— У нас неплохо организована работа по так называемому инфраструктурному минимуму. Потому что любую строительную площадку под жилищное строительство необходимо обеспечить большим набором инфраструктуры: это и коммунальная инфраструктура, и социальная (школы, садики, поликлиники и так далее), и транспортная инфраструктура. Так, в частности, для Северного микрорайона предусмотрено порядка двух десятков объектов различной направленности, – рассказал журналистам глава региона.

Василий Орлов пояснил, что для их создания необходимо пользоваться большим набором инструментов федеральной, банковской поддержки, а также поддержки институтов развития. И для каждого такого объекта инфраструктуры у правительства есть план по привлечению средств для его создания.

Тарифы на пересечение границы по мосту и канатной дороге

Василий Орлов рассказал, что в настоящее время ещё не утверждены тарифы за пересечение границы между Россией и Китаем по канатной дороге через Амур.

— Мост уже готов и готов давно. Сегодня единственным сдерживающим фактором является эпидемиологическая обстановка. Как только она позволит, мост начнёт работать. Но на это должно быть совместное решение двух стран, – пояснил губернатор Амурской области.

Он добавил, что плата за пересечение границы из России в Китай по мосту была установлена ранее и не менялась (9 540 рублей).

При этом, как напомнил Василий Орлов, этот мост строился за счёт заёмных средств, поэтому планировалось, что он будет окупаться за счёт его использования. Но, учитывая, что в настоящее время мост не используется, то срок его окупаемости будет сдвинут.

Про дороги

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что в рамках проведённых совещаний обсуждали состояние дорог в регионе.

— Поставлены серьёзные вопросы по состоянию дорог, числу дорог, которые нуждаются в модернизации. Обсуждалось, что дороги напрямую влияют на смертность людей, на продолжительность жизни, на те цели по нацпроектам, которые поставил президент. Мы эту работу продолжим и будем на площадке правительства Российской Федерации предлагать к рассмотрению в рамках правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, – отметил Чекунков.

Он добавил, что была проделана масштабная работа по проведению анализа состояния дорог: выяснилось, что более половины из них не соответствуют нормативным показателям.

— Для такой большой области, где идёт такая большая стройка, где развито сельское хозяйство, где люди на большие расстояния по этим дорогам ездят – это большая проблема. Будем этот вопрос внимательно рассматривать, – заявил глава Минвостокразвития.