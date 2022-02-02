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сегодня, 17:57 0

В Амурской области зафиксировано 183 новых случая COVID-19

Умер один пациент

В Амурской области зафиксировано 183 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области приводит последние цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

— 2 февраля в Амурской области выявлено 183 новых случая COVID-19, из них не привиты против COVID-19 145 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 165 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (90 %), у 17 – в виде пневмонии (9 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в течение тех же суток умер один пациент с COVID-19, выздоровели – 95.

С момента начала пандемии в Приамурье выявили 59 692 случая коронавируса, 58 142 из которых закончились выздоровлением, 678 – смертью пациентов.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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