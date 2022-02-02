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сегодня, 17:23 3

«Дальневосточный квартал» займёт в Благовещенске территорию площадью около 100 гектаров

Благовещенск станет одним из первых городов ДФО, где реализуют проект

«Дальневосточный квартал» займёт в Благовещенске территорию площадью около 100 гектаров
Фото: amurobl.ru

В ходе рабочей поездки в Амурскую область глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провёл совещание по развитию городов. В ходе совещания обсуждались проекты, которые планируется реализовать в рамках программы «Дальневосточный квартал».

Сообщается, что плацдармом для реализации пилотного проекта может стать Северный жилой район Благовещенска. Общая площадь застройки составит около 100 гектаров. Более 555 тысяч квадратных метров доступного и комфортного жилья построят с использованием механизмов господдержки – стройплощадка войдёт в ТОР. В новые квартиры смогут переехать более 17 тысяч человек. Реализация проекта рассчитана на 2022-2028 годы. Конкурс по выбору резидента-застройщика должен состояться уже в 2022 году.

«Дальневосточные кварталы» будут строиться по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Отмечается, что площадки будут обеспечены инфраструктурой, в том числе социальной – школами, поликлиниками, спортивными комплексами и другими объектами для удобной жизни.

— Количество метров, которые будут построены, естественным образом окажет воздействие на рынок жилья и на цены, которые должны стать доступными для людей. Важно четко задать правила игры, чтобы «дальневосточный квартал» стал комфортным местом для жизни, – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Кроме того, по мнению главы Минвостокразвития, особое внимание необходимо уделить строительству арендного жилья. Аренда может стать хорошим стартовым механизмом для людей, приезжающих работать на амурских предприятиях, а также для студентов.

Всего по программе «Дальневосточный квартал» в ДФО планируется построить более 2,5 миллиона квадратных метров жилья до 2030 года.

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#недвижимость #строительство

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Комментарии
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  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    18 минут назад

    А кто там будет жить-то!? С таким-то качеством строительства и ценами.

  • Undertaker

    Undertaker
    14 минут назад

    Патриоты

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 минуты назад

    Это китайцы что-ли?

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