«Дальневосточный квартал» займёт в Благовещенске территорию площадью около 100 гектаров

В ходе рабочей поездки в Амурскую область глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провёл совещание по развитию городов. В ходе совещания обсуждались проекты, которые планируется реализовать в рамках программы «Дальневосточный квартал».

Сообщается, что плацдармом для реализации пилотного проекта может стать Северный жилой район Благовещенска. Общая площадь застройки составит около 100 гектаров. Более 555 тысяч квадратных метров доступного и комфортного жилья построят с использованием механизмов господдержки – стройплощадка войдёт в ТОР. В новые квартиры смогут переехать более 17 тысяч человек. Реализация проекта рассчитана на 2022-2028 годы. Конкурс по выбору резидента-застройщика должен состояться уже в 2022 году.

«Дальневосточные кварталы» будут строиться по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Отмечается, что площадки будут обеспечены инфраструктурой, в том числе социальной – школами, поликлиниками, спортивными комплексами и другими объектами для удобной жизни.

— Количество метров, которые будут построены, естественным образом окажет воздействие на рынок жилья и на цены, которые должны стать доступными для людей. Важно четко задать правила игры, чтобы «дальневосточный квартал» стал комфортным местом для жизни, – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Кроме того, по мнению главы Минвостокразвития, особое внимание необходимо уделить строительству арендного жилья. Аренда может стать хорошим стартовым механизмом для людей, приезжающих работать на амурских предприятиях, а также для студентов.

Всего по программе «Дальневосточный квартал» в ДФО планируется построить более 2,5 миллиона квадратных метров жилья до 2030 года.