Амурчанин более семи лет проведёт в тюрьме за сбыт наркотиков в особо крупном размере

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30-летнего жителя Тамбовского района осудили за два эпизода незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области.

В 2019 и 2020 годах осуждённый незаконно изготавливал наркотики и продавал их. Суд признал мужчину виновным и назначил ему семь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.