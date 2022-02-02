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сегодня, 19:06 0

Амурчанин более семи лет проведёт в тюрьме за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Его признали виновным в двух эпизодах

Амурчанин более семи лет проведёт в тюрьме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Фото: pixabay.com

30-летнего жителя Тамбовского района осудили за два эпизода незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщает прокуратура Амурской области.

В 2019 и 2020 годах осуждённый незаконно изготавливал наркотики и продавал их. Суд признал мужчину виновным и назначил ему семь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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