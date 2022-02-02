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сегодня, 17:43 0

В Райчихинске вода затопила одну из улиц

Прокуратора ведёт проверку по этому делу

В Райчихинске вода затопила одну из улиц
Фото: @prokamur

В инстаграм-аккаунте прокуратуры Амурской области опубликована информация о выходе воды на поверхность земли в посёлке Широкий. Прокуратура Райчихинска в связи с этим проводит проверку.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям администрации города по предотвращению случаев выхода воды на поверхность на территории всего населённого пункта.

Также проверка коснётся и исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с уборкой наледи с улицы Шахтёрской.

Проверка ещё идёт.

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#происшествия #Райчихинск

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