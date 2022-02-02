В Райчихинске вода затопила одну из улиц
Прокуратора ведёт проверку по этому делу
В инстаграм-аккаунте прокуратуры Амурской области опубликована информация о выходе воды на поверхность земли в посёлке Широкий. Прокуратура Райчихинска в связи с этим проводит проверку.
Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям администрации города по предотвращению случаев выхода воды на поверхность на территории всего населённого пункта.
Также проверка коснётся и исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с уборкой наледи с улицы Шахтёрской.
Проверка ещё идёт.
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