В Райчихинске вода затопила одну из улиц

В инстаграм-аккаунте прокуратуры Амурской области опубликована информация о выходе воды на поверхность земли в посёлке Широкий. Прокуратура Райчихинска в связи с этим проводит проверку.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям администрации города по предотвращению случаев выхода воды на поверхность на территории всего населённого пункта. Также проверка коснётся и исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с уборкой наледи с улицы Шахтёрской. Проверка ещё идёт.

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#происшествия #Райчихинск

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Анна Юрьева