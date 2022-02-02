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сегодня, 19:48 0

Благовещенка зарезала своего обидчика

Наказание женщина будет отбывать в колонии

Благовещенка зарезала своего обидчика
Фото: pixabay.com

41-летнюю жительницу Благовещенска признали виновной в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В августе прошлого года в ночное время знакомый осуждённой оскорблял женщину и бил, требуя от неё алкоголь. Оба уже были в состоянии опьянения. Благовещенка, разозлившись на мужчину, взяла кухонный нож и вонзила его в грудь обидчику. От травмы потерпевший скончался на месте.

Суд назначил амурчанке семь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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