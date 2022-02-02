Светлана Светикова рассказала о романе с хореографом Мигелем

В интервью Светикова рассказала, что не боится пробовать что-то новое и легко соглашается на участие в самых разных проектах. Однако на шоу «Один в один» артистке пришлось несладко из-за некоторых коллег. Светлана призналась, что её считали любовницей известного хореографа Мигеля.

В юности Светикова и Мигель были влюблены друг в друга. По словам артистки, они до сих пор сохраняют близкие дружеские отношения, но их роман остался в далёком прошлом. Однако некоторые её коллеги уверены, что это не так.

Светлана рассказала, что на шоу «Один в один» они с Мигелем делали очень классные номера. Хореограф её давний друг и знает возможности Светиковой, поэтому они работали очень увлечённо. При этом из-за плотной совместной работы некоторые коллеги называли артистку любовницей Мигеля.

По словам Светланы, у них в гримёрках были картонные стены, поэтому она слышала, как её обсуждали. Она признаётся, что ей было очень обидно, потому что не терпит ложь. Светикова отметила, что поэтому проект дался ей тяжело.