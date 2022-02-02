Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:15 0

В благовещенском аэропорту появилась автоматическая справочная

Автоответчик способен выдать всю необходимую информацию

В благовещенском аэропорту появилась автоматическая справочная
Фото: bqs.aero

В аэропорту Благовещенска запустили автоматическую справочную службу. Дозвониться на «справку» можно по телефону +7 (4162) 49-49-49.

— Новая система в автоматическом режиме по запросу абонента проинформирует его о расписании и статусе интересующего рейса, подскажет, куда обратиться при возникновении вопросов по авиабилетам, сообщит режим работы и местонахождение авиакасс в аэропорту, проконсультирует по общим вопросам, связанным с требованиями по COVID-19, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Автоматическая справочная способна распознавать вопросы по голосу, задавать уточняющие вопросы. Создатели системы уверяют, что она даёт нужную информацию быстро и в исчерпывающем объёме.

Просмотров всего: 24

#транспорт

распечатать


Экономика 19

В Благовещенске работает глава Минвостокразвития

Экономика 2

Авиабилеты из Благовещенска в Москву попали в топ самых дорогих
Общество 1

Часть рейсов из Тамбовки в Благовещенск отменили из-за болезни водителей
Общество 1

В Амурской области не хватает 110 остановок для школьных автобусов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь