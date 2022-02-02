В благовещенском аэропорту появилась автоматическая справочная

В аэропорту Благовещенска запустили автоматическую справочную службу. Дозвониться на «справку» можно по телефону +7 (4162) 49-49-49.

— Новая система в автоматическом режиме по запросу абонента проинформирует его о расписании и статусе интересующего рейса, подскажет, куда обратиться при возникновении вопросов по авиабилетам, сообщит режим работы и местонахождение авиакасс в аэропорту, проконсультирует по общим вопросам, связанным с требованиями по COVID-19, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Автоматическая справочная способна распознавать вопросы по голосу, задавать уточняющие вопросы. Создатели системы уверяют, что она даёт нужную информацию быстро и в исчерпывающем объёме.