В одной из школ Тынды из столовой сделали кафе

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Проект школьного кафетерия реализовали в школе № 2 города Тынды. Это стало возможно благодаря поддержке местных властей и амурского минобрнауки.

— У нас в кафе дежурят дети, мы ввели для них и для поваров единую красивую форму. Также организовали меню, выполненное в стиле настоящих кафе. По возможности стараемся использовать продукты местных производителей. К слову, в нашем кафетерии можно попробовать морс из местной таежной брусники, такое не каждая территория может себе позволить. Отдельно расположена буфетная зона для старшеклассников. Очень важна обратная связь. Дети ставят на доске галочки, понравились ли им предложенные блюда. Обязательно проводим родительский контроль, а также организовали мониторинг через Instagram, – рассказала директор гимназии Ирина Пилипосян.

Аналогичные школьные кафетерии есть и в других районах Приамурья: региональным минобрнауки разрабатывается программа по преобразованию школьных столовых в школьные кафе. Пилотные проекты реализовали в отдельных школах Благовещенска, Белогорска, Тынды и Сковородинского района.