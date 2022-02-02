В Белогорском районе из колонии-поселения сбежал заключенный
Беглецу теперь грозит почти шесть лет в колонии строгого режима
Белогорский городской суд осудил местного жителя, его признали виновным в побеге из мест лишения свободы. Побег совершил амурчанин, отбывающий наказание, сообщает прокуратура Амурской области.
Суд установил, что в октябре и ноябре 2021 года осужденный 1982 года рождения, отбывающий наказание на участке колонии-поселения в Белогорской районе, совершил побег.
При назначении наказания суд учел обстоятельства в виде рецидива преступлений. Также суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств – полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления.
Теперь мужчине грозит 5 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Просмотров всего: 362