В Белогорском районе из колонии-поселения сбежал заключенный

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Суд установил, что в октябре и ноябре 2021 года осужденный 1982 года рождения, отбывающий наказание на участке колонии-поселения в Белогорской районе, совершил побег.

При назначении наказания суд учел обстоятельства в виде рецидива преступлений. Также суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств – полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления.

Теперь мужчине грозит 5 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.