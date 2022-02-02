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сегодня, 16:37 1

В Белогорском районе из колонии-поселения сбежал заключенный

Беглецу теперь грозит почти шесть лет в колонии строгого режима

В Белогорском районе из колонии-поселения сбежал заключенный
Фото: pixabay.com

Белогорский городской суд осудил местного жителя, его признали виновным в побеге из мест лишения свободы. Побег совершил амурчанин, отбывающий наказание, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд установил, что в октябре и ноябре 2021 года осужденный 1982 года рождения, отбывающий наказание на участке колонии-поселения в Белогорской районе, совершил побег.

При назначении наказания суд учел обстоятельства в виде рецидива преступлений. Также суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств – полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления.

Теперь мужчине грозит 5 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#Белогорск #закон

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Комментарии
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  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    "в октябре и в ноября 2021 году осужденный 1982 года рождения, отбывающий наказание на участке колонии-поселения в Белогорской районе совершил побег"

    Кто это писал? Автора в студию!

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